Il reggino Francesco Bilardi è il nuovo delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Calabria

Francesco Bilardi è il nuovo delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Calabria, eletto all’unanimità durante l’assemblea regionale dei giovani che si è tenuta a Tropea Bilardi sostituisce Enrico Parisi, che è delegato Nazionale Giovani Impresa Coldiretti. Francesco Bilardi è titolare dell’azienda agricola Anoneto Bilardi. Dal 1988 produce frutti tropicali a Reggio Calabria dove, queste particolari produzioni trovano una perfetta condizione microclimatica e pedoclimatica. Francesco conduce l’azienda insieme ai suoi due fratelli Paolo e Fabrizio che con amore e passione coltivano annona, mango, avocado, passion fruit ed inoltre arance, limoni e bergamotto.

Bilardi, neo delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa e delegato provinciale di Reggio Calabria, ha ringraziato l’assemblea regionale e la struttura Coldiretti per la fiducia, ed inoltre il delegato uscente per il lavoro svolto in questi anni, dove i giovani sono stati sempre protagonisti in prima linea nella battaglie sindacali. A Bilardi ha rivolto gli auguri di buon lavoro il presidente Regionale Franco Aceto che ha voluto rimarcare l’importante presenza di giovani nell’organizzazione. “Un grazie ad Enrico Parisi che ha saputo proiettare Giovani Impresa in sfide avvincenti che lo hanno portato ad essere leader nazionale dei giovani Coldiretti. I nostri giovani – ha aggiunto -sono il cuore pulsante di un’associazione che cresce sempre di più, diventa sempre più forte. Il nostro lavoro è quello di tracciare la strada per le nuove generazioni, non solo in campo agricolo, ma anche sociale, economico, politico”.

