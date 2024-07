Falcomatà ci riprova: “la nuova piazza di Trunca è una piazza di Spagna che ci ha creduto di più”

StrettoWeb

“È vero, qualcuno mi prenderà in giro, ma io rimango convinto che la nuova piazza di Trunca è senza dubbio una piazza di Spagna che ci ha creduto di più. Scherzi a parte, stasera siamo andati a vederla e tra qualche giorno la apriremo ufficialmente per la festa di Sant’Anna. Guardate che bella!”. Ci riprova, Falcomatà, dopo aver detto che la “California è solo una Catona che non ci ha creduto abbastanza” nell’annunciare i nuovi lavori sul lungomare del quartiere a nord della città.

Anche in questo caso, per la nuova piazza di Trunca, il Sindaco di Reggio Calabria utilizza leggerezza ed ironia sui social. Una nuova forma comunicativa, in una città in cui va tutto bene e in cui il primo cittadino si può anche permettere le battute per aver presenziato all’ennesima inaugurazione, fatto concreto, tangibile e fondamentale dal momento che su tutto il resto – di ben più importante – non è necessario intervenire. Tornando per un attimo seri, fa riflettere – e anche tanto – la mole di commenti al post che supporta l’ottima attività che il Sindaco sta svolgendo in città (sigh!). Vogliamo pensare che, in tanti casi, si tratti di fuorisede che in città non mettono piede da un po’.

