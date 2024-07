Eruzione Etna, l’attività stromboliana si è ridotta e la colata di lava si è fermata

StrettoWeb

L’attività stromboliana dell’Etna “si è ridotta in maniera significativa” e la colata lavica prodotta dal cratere della Voragine non è più attiva. Lo comunicano gli esperti dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. L’ampiezza media del tremore vulcanico mostra oscillazioni tra il livello medio e quello alto, “con un andamento in decrescita e nelle ultime ore – si legge in una nota Ingv – risulta confinato sul livello medio“.

