In Francia urne chiuse in numerosi Comuni, in cui la chiusura era prevista per le 18. Si continua tuttavia a votare in alcuni centri in cui la chiusura dei seggi è prevista per le 19 e nelle grandi città come Parigi, Tolosa e Lione, in cui i seggi resteranno aperti fino alle 20.

Alle 20, cioè alla chiusura definitiva delle urne, che verranno diffusi i primi exit poll di questo secondo turno delle elezioni legislative anticipate.

