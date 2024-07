Elezioni Francia, exit poll sorprendenti: “in testa la sinistra del Nuovo fronte popolare. Le Pen terza”

StrettoWeb

Urne chiuse in Francia per il secondo turno delle legislative. Al primo turno la vittoria del Rassemblement National di Marine Le Pen e del suo alleato Eric Ciotti. Sono 501 i seggi ancora da assegnare, su 577 totali. Intanto arrivano i primi sorprendenti Exit poll pubblicati dalla Tribune de Geneve svizzera. Secondo una rilevazione condotta da Ifop per Tf1, sarebbe addirittura prima l’Nfp con 175-215 seggi, seguito da Ensemble con 150-170 seggi, mentre Rn sarebbe terza con 130-160 seggi. Le ne avrebbe 59-94. Cifre simili anche secondo l’istituto OpinionWay, Nfp avrebbe 180-210 seggi, Ensemble 160-180, Rn 130-160 e LR 40-50

AGGIORNAMENTI Bardella: “ha vinto l’alleanza del disonore” “Il Rn raggiunge il risultato più importante di tutta la sua storia. Purtroppo gli accordi elettorali pericolosi privano i francesi di una politica di risanamento”. Lo ha detto Jordan Bardella . “Questa sera i loro accordi elettorali gettano la Francia nelle braccia dell’estrema sinistra di Mélenchon. Ha vinto l’alleanza del disonore”, conclude Bardella.

Mélenchon: “Macron sconfitto” “Il Nuovo Fronte Popolare è pronto a governare, abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano fosse impossibile”. Lo ha detto il leader di LFI Jean-Luc Mélenchon subito dopo le prime stime dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative che vede la sinistra in netto vantaggio. “E’ un enorme sollievo per gran parte del Paese”, continua. “La volontà del popolo deve essere rigorosamente rispettata. Nessun accordo sarebbe accettabile. La sconfitta del Presidente della Repubblica e della sua coalizione è chiaramente confermata. Il presidente deve inchinarsi e accettare la sua sconfitta. Il presidente deve chiedere al Nuovo Fronte Popolare di governare”, ha aggiunto. “Il popolo ha votato secondo coscienza”, ha proseguito

Proiezioni Elab: Sinistra prima con 175-205, macroniani secondi con 150-175 Il Nuovo Fronte Popolare, il blocco di sinistra, al secondo turno delle elezioni legislative in Francia, ha conquistato tra i 175 ed i 205 seggi, affermandosi come prima forza. E’ quanto indica una proiezione dell’istituto Elabe per l’emittente Bfmtv. Ensemble, la maggioranza presidenziale, ha ottenuto tra 150 e 175 seggi, mentre il Rassemblement National e i suoi alleati, hanno conquistato tra i 115 ed i 150 seggi. I Repubblicani infine tra 60 e 70 seggi.

