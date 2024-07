Delianuova, a piazza Vittorio Emanuele il concerto di Gaia

StrettoWeb

Dopo l’uscita di “Dea Saffica” e della collaborazione con Tony Effe per il singolo “Sesso e samba” – che a poche settimane dalla sua pubblicazione sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico –, Gaia è da poco partita con il suo tour estivo, con una sua nuova personale dimensione on stage in cui presenterà il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue anime musicali. Il tour farà tappa anche a Delianuova (Rc), il prossimo 27 luglio con un concerto a ingresso gratuito in piazza Vittorio Emanuele, con inizio alle ore 21.30.

Gaia, cantautrice classe 1997, nel 2016 partecipa a X Factor arrivando in finale e dopo 3 anni vince “Amici”. Alternando brani in portoghese (dando voce alle sue origini brasiliane) e in italiano attraverso le atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album di debutto “Nuova Genesi” (disco d’oro) con i singoli “Chega” (doppio platino), uno dei brani più ascoltati dell’estate 2020 e “Coco Chanel”, disco d’oro. Nel 2021 Gaia debutta al Festival di Sanremo con “Cuore amaro” (disco d’oro), per poi rilasciare “Boca” feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell’artista e certificato disco d’oro.

Nell’autunno 2023 ha portato sul palco alcuni dei suoi brani più iconici nell’opening act del tour nei palasport di Elodie, oltre ad aver ricoperto il ruolo di doppiatrice in “Wish”, il lungometraggio di Natale di Walt Disney animation studios, dimostrando un lato inedito di sé.

