Crisi idrica a Siderno, primi risultati: gli interventi per contrastare il problema

“La task force convocata dal sindaco Mariateresa Fragomeni a inizio settimana, a seguito della grave emergenza idrica che ha riguardato parte del territorio collinare cittadino, ha prodotto i primi importanti risultati. In particolare, il gruppo di tecnici specializzati guidato da Pinuccio Restretti ha ultimato i lavori di realizzazione di una condotta che dal serbatoio di contrada Ianni aumenta la portata idrica del 60%, attraverso il serbatoio di San Francesco per Siderno Superiore e le contrade Trigoni, San Policarpo e parte di Scinà, riporterà in breve la situazione alla normalità, pur considerando le attuali condizioni di siccità, acuite dalla assoluta mancanza di precipitazioni”.

“A inizio della settimana entrante, inoltre, si darà seguito alla realizzazione di un nuovo importante lavoro deciso nell’incontro organizzato dal sindaco Fragomeni con i nostri tecnici comunali e quelli di Sorical, che a stretto giro permetterà di superare ogni altra possibile criticità e normalizzare la situazione relativa alle contrade Salvi, Campo e Ferraro”.

“Ovviamente, proseguono senza sosta i controlli per verificare la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete idrica e per evitare ogni uso improprio del prezioso liquido, vietato dall’ordinanza sindacale dello scorso 24 giugno, in virtù della quale sono proibiti l’irrigazione degli orti, il lavaggio domestico di auto e moto, e l’innaffiamento dei giardini privati. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi della situazione”.

Così in una nota il Sindaco di Siderno Fragomeni annuncia le ultime novità per provare a contrastare la crisi idrica in città, problema purtroppo diffuso tra Calabria e Sicilia.

