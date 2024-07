Cresce il progetto LaTour I-Talya, tour operator delle mete ebraiche in Italia

StrettoWeb

L’Italia è una meta turistica importante anche per le comunità ebraiche di tutto il mondo. Beni culturali ebraici sono disseminati in tutto il paese, testimonianza di una presenza radicata e millenaria. Fra le diverse realtà che cercano di favorire l’incontro ravvicinato con gli elementi di questo immenso patrimonio storico e culturale ebraico spicca l’innovativo progetto LaTour I-Talya.

Soci fondatori sono Andrea Alcalay e Ludovico Scortichini, titolare della “Go World” uno dei più grandi tour operator italiani, i quali organizzano pacchetti viaggio su misura per valorizzare al massimo i tantissimi percorsi e luoghi ebraici presenti in tutta Italia, incluse anche le mete note e meno note del Bel Paese.

I viaggi di LaTour I-Talya prevedono alloggi in hotel, ville, resort, oltre che guide turistiche professionali in tutte le lingue, trasferimenti in auto o in van con autisti privati, conferenze in lingua inglese presentate da Rabbini e Professori italiani su temi di cultura, storia e tradizioni ebraiche e italiane, possibilità di partecipare a lezioni di cucina degustazioni di olio e vino, biglietti per concerti e opera, gite in barche di lusso, escursioni, ecc.

Inoltre sono in grado di soddisfare le esigenze religiose in termini di pasti kosher, servizi religiosi durante lo Shabbat o altre festività ebraiche. Grazie a questi pacchetti personalizzati LaTour I-Talya sta riuscendo nel non facile compito di far conoscere la cultura ebraica presente in Italia a coppie, famiglie e piccoli gruppi.

