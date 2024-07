La CPO di Catanzaro si riunisce per programmare le prossime iniziative

StrettoWeb

Si terrà questo pomeriggio presso la Casa Comunale di Catanzaro la seduta della Commissione Pari opportunità del Comune convocata dalla Presidente Luciana Loprete in seduta ordinaria e che sarà chiamata quest’oggi alla trattazione ed approvazione delle linee programmatiche per il secondo semestre e per la realizzazione di azioni ed iniziative sia nel periodo estivo che in quello successivo.

L’occasione darà pertanto la possibilità di programmare le dovute iniziative in unità d’intenti e soprattutto sulla base delle professionalità delle componenti la commissione di concerto con l’amministrazione comunale e le realtà del privato associativo.

