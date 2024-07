Cosenza, tutti vogliono Tutino: c’è il nome del possibile sostituto. E intanto Delvecchio si arrabbia

StrettoWeb

Chiamarla telenovela forse è anche troppo riduttivo. La vicenda Tutino, a Cosenza, dopo mesi continua a monopolizzare – e a condizionare – il calciomercato dalle parti bruzie. Dichiarazioni, smentite, post con indizi, tante sirene, incontri, confronti, offerte, contropartite. C’è tutto, ma intanto ancora Tutino è un giocatore rossoblu, riscattato da Guarascio dal Parma a fior di quattrini. E giustamente, ora, pagare moneta per vedere cammello. In pole c’è sempre la Sampdoria, che nonostante abbia preso Coda non si vuole fermare, ma secondo i rumors le sirene non mancano, soprattutto dalla Serie B. In tanti lo vogliono, lo desiderano, ma – ad oggi – nessuno lo prende. E intanto la tifoseria spera che alla fine non se ne faccia nulla e che l’attaccante rimango nella terra dei Lupi.

Intanto, ovviamente, la società è costretta ad attuare il piano B, muovendosi per eventuali sostituti. Nelle ultime ore è tornato in auge un nome nuovo ma in realtà vecchio: Andrea La Mantia. Già accostato l’anno scorso ai calabresi, è poi andato alla Feralpisalò. La Mantia è un attaccante da Serie B e, ovviamente, tornato alla Spal, in C non ci vorrebbe stare. Il nome forte da Ferrara è lui, insieme a quello di Maistro, un altro piano B al mancato arrivo in Calabria di Caligara.

Delvecchio: “deluso dal comportamento di Caligara e del suo agente”

E qui si apre un’altra parentesi: dopo giorni e giorni di trattative con l’Ascoli, e con il calciatore pronto ad approdare in rossoblu, la trattativa è clamorosamente saltata, per la rabbia di Delvecchio. Il DS ha espresso tutto il proprio rammarico in una intervista a Gianluca Di Marzio: “dopo 15 giorni di trattative abbiamo raggiunto l’accordo con l’Ascoli per trasferimento a titolo definitivo di Caligara. Tra club abbiamo già scambiato anche i documenti necessari per formalizzare il trasferimento e stiamo aspettando il ragazzo in ritiro per fargli firmare i contratti e iniziare la nostra avventura insieme. Sono molto deluso dal comportamento del calciatore e del suo agente che non stanno rispettando gli impegni presi, al momento di firmare e depositare giocatore e procuratore sono spariti”.

Il programma delle amichevoli

La società intanto ha ufficializzato il programma delle amichevoli in ritiro, cominciato già da qualche giorno.

Cosenza vs Roma Primavera sabato 20 luglio ore 17:00 | Centro sportivo “Magrelli Active, Cascia;

Cosenza vs Trapani mercoledì 24 luglio ore 17:30 | Centro sportivo “Elite”, Cascia;

Cosenza vs Ternana sabato 27 luglio ore 18:30 | luogo da stabilire;

Cosenza vs Foggia sabato 3 agosto ore 18:00 | stadio “Marulla”, Cosenza.

