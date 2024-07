Cosenza, Kouan si presenta: “spero sia la svolta della mia carriera”

StrettoWeb

Christian Kouan, annunciato qualche giorno fa, è il primo acquisto del Cosenza, non considerando il riscatto di Tutino su cui c’è ancora un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista ritrova mister Alvini, con cui aveva fatto molto bene a Perugia, ed è stato presentato oggi in conferenza stampa alla presenza del DS Delvecchio. “Siamo convinti che possa far bene – ha esordito Delvecchio parlando del calciatore – perché ha motivazione, un’anima e tanta voglia di rilanciarsi. Quando gli ho detto del Cosenza non ha esitato, questo mi ha colpito. Poi in campo è molto duttile”.

E proprio della duttilità ha parlato il nuovo giocatore rossoblu: “mi trovo bene sia a fare il mediano che il trequartista, il mister sa dove mettermi. Alvini è una persona fantastica, ma qui dovremo parlare di società e squadra, non della coppia Kouan-Alvini”. Inutile nascondere, ma era prevedibile, come sia stato anche l’allenatore “l’esca” che ha convinto il giocatore ad arrivare in Calabria: “avevo tante offerte, ma cercavo una piazza calda, ricordo che due anni fa c’era una bolgia allo stadio. Delvecchio mi ha fatto un bel discorso, poi il giorno dopo ha firmato Alvini e ho capito che per me poteva essere l’occasione giusta. Spero sia una svolta per la mia carriera“.

