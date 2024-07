Cosenza inaugura il nuovo Pronto Soccorso: spazi raddoppiati e un policlinico per l’Unical

StrettoWeb

Una grande giornata per la sanità calabrese e, in particolare, per quella cosentina: questa mattina, presso i locali dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso. Un ambiente totalmente rinnovato che potrà restituire dignità ai pazienti e ai professionisti che operano nel campo medico, con una superficie di quasi 920 mq, Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) compresa.

L’inaugurazione ha permesso di ispezionare i nuovi 7 ambulatori, la presenza di un polifunzionale, tre accessi in autonomia per barellati e per casi di infezione. Un Pronto Soccorso ex novo per un importo totale di 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 200 mila euro come struttura edile e circa 900 mila euro per le apparecchiature mediche.

Al taglio del nastro presenti Franz Caruso, sindaco di Cosenza, il prefetto Vittoria Ciaramella, il rettore dell’Unical Nicola Leone, Vitaliano De Salazar, nominato nuovo direttore generale dal governatore Roberto Occhiuto, anche lui all’inaugurazione.

Il presidente calabrese e commissario alla sanità, si è detto soddisfatto dei lavori effettuati e del tempo impiegato: “una giornata positiva perché quello di Cosenza era uno di quelli che soffriva di più in Calabria e dove i pazienti soffrivano di più – ha affermato Occhiuto.

“La loro dignità era mortificata perché costretti a stare in spazi angusti dove non si poteva nemmeno erogare il minimo di prestazione che si qualificasse come un diritto. Con questi spazi rinnovati si restituirà invece dignità ai pazienti, ci saranno degli ambulatori che consentiranno ai medici e agli infermieri di prendersi cura dei pazienti“.

