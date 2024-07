Cosenza, le date del ritiro e le amichevoli in programma. E oggi si presentano i nuovi

StrettoWeb

Il Cosenza è pronto ad affacciarsi alla nuova stagione. Dopo la rivoluzione dell’area tecnica, e in mezzo alle tante notizie di mercato, è il momento di tuffarsi nella preparazione al campionato. Tra pochi giorni avrà inizio ufficialmente il ritiro. Squadra e staff si raduneranno in Umbria per effettuare visite mediche e test atletici in vista della fase di preparazione agli impegni agonistici. La fase di ritiro che, come comunicato in precedenza, si svolgerà a Cascia, sarà anticipata da due giorni dedicati alle visite mediche e ai test atletici che la squadra effettuerà ad Assisi dall’11 al 13 luglio, quando si trasferirà nel ritiro di Cascia dove proseguirà il lavoro fino al 27 luglio.

Le amichevoli

Di seguito il calendario dei test amichevoli che il Cosenza affronterà durante la permanenza in Umbria:

Sabato 20/07 ore 17:00 a Cascia presso il Centro Sportivo “Magrelli Active” – Test in attesa di conferma

Mercoledì 24/07 ore 17:30 a Cascia presso il Centro Sportivo “Elite” – Trapani-Cosenza

Sabato 27/07 ore 18:30 a (luogo da stabilire) – Ternana-Cosenza

Ciervo e Rizzo Pinna si presentano

Intanto tra poco, alle ore 12, presso la sala stampa “Bergamini”, si presenteranno a città e tifosi gli ultimi due nuovi acquisti, Ciervo e Rizzo Pinna. Conferenza fissata alle ore 12 alla presenza del Direttore Sportivo Gennaro Delvecchio.

