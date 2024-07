Cosenza, Ciervo e Rizzo Pinna si presentano: Delvecchio esalta il loro entusiasmo

StrettoWeb

Ciervo e Rizzo Pinna sono gli ultimi due nuovi acquisti del Cosenza, dopo quello di Kouan. Oggi si sono presentati in conferenza stampa alla presenza del DS Delvecchio: “non possiamo prescindere da giocatori che hanno corsa e fisicità, perché cerchiamo elementi dinamici”, ha detto Delvecchio. “Con loro mi sono confrontato, presentandogli la nostra proposta di calcio. Trattative? Per Ciervo è stata complicata per via della concorrenza, ma sono felice di come sia stato l’approccio al telefono, lui aveva gran voglia di venire. Rizzo Pinna era già molto promettente, all’Atalanta, poi ha avuto qualche incidente di percorso e ora ha voglia di rivalsa. Mi ha detto che sarebbe arrivato qui anche la sera stessa che avremmo firmato”.

Poi è stata la volta dei due calciatori. Ciervo, che ha affrontato l’anno scorso in B il Cosenza con il Sudtirol, ha ricordato proprio il calore dei tifosi rossoblu. “Penso sia difficile non ricordarli in Cosenza-Sudtirol dell’anno scorso, ricordo la partita, ho giocato bene. Per questo è una piazza speciale. Io non conosco nessuno in rosa, ma ho parlato con mister Alvini e mi ha trasmesso positività”. Rizzo Pinna parla delle sue caratteristiche: “l’anno scorso ho giocato da trequartista, esterno a sinistra. Non vedo l’ora di iniziare e mostrare le mie qualità. Sono d’accordo con il Direttore Delvecchio quando dice che questo deve essere un punto di partenza, queste parole mi hanno fatto una grande impressione”.

