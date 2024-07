Corigliano-Rossano, al Castello Ducale si sogna sulle note di Ennio Morricone

StrettoWeb

Il Festival “EXIT. Deviazioni in Arte e Musica” torna con uno straordinario appuntamento nella meravigliosa cornice del Castello Ducale di Corigliano. Venerdì 5 luglio è la volta di Nello Salza in concerto con un “Omaggio ad Ennio Morricone”. La Tromba del Cinema italiano, il trombettista interprete delle più celebri colonne sonore del grande schermo, anche internazionale, e collaboratore del Maestro Premio Oscar Ennio Morricone, si esibirà con i suoi brani più famosi.

Il virtuosismo “a fiato” di Nello Salza

Tromba solista di Ennio Morricone dal 1984, Nello Salza si è guadagnato l’appellativo di “tromba del cinema italiano” anche grazie alla collaborazione con alcuni tra i più importanti compositori che si sono dedicati alla settima arte. Una carriera che conta oltre 400 colonne sonore incise come tromba solista non solo per Morricone, ma anche per Nicola Piovani, Armando Trovajoli e Riz Ortolani.

Per assistere al concerto del trombettista Salza, è possibile acquistare i biglietti presso gli sportelli fisici ed online di Inprimafila Cosenza. Il Festival Exit è organizzato da Piano B – Live.

