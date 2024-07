A Condofuri la Festa Popolare per la Rinascita Comunista

StrettoWeb

Il Movimento per la Rinascita Comunista riparte dal basso e dalla base con la Festa Popolare per la Rinascita Comunista che si svolgerà questo fine settimana, Sabato 3 e Domenica 4 Agosto a Condofuri Marina in Piazza Regina Pacis.

La Festa Popolare si terrà all’insegna della storica frase di Palmiro Togliatti “Veniamo da Lontano e Andiamo Lontano” perché oggi più che mai c’è bisogno dei comunisti, c’è bisogno di dare voce al popolo, c’è bisogno di diritti, pace, giustizia sociale e uguaglianza.

Politica, musica e divertimento saranno protagonisti della Festa Popolare che ha un programma ricco di dibattiti e spettacoli.

Si comincia Sabato 3 Agosto alle ore 20 con un dibattito sul tema:

“UN PROGETTO PER L’ALTERNATIVA: COSTRUIRE IL PARTITO COMUNISTA, IL CAPITALISMO E IL LIBERISMO NON SONO IL DESTINO IRREVERSIBILE”

COORDINA:

Massimo GALLO (Coordinatore città Reggio Calabria MpRC)

INTERVENGONO:

Gianfranco CORDÌ (Docente di Filosofia), Cinzia MESSINA(Scrittrice e insegnante), Michelangelo TRIPODI (Presidente Nazionale del MpRC) e Fosco GIANNINI (Coordinatore Nazionale del MpRC)

Seguirà alle ore 22 lo spettacolo musicale

con il cantante Franco DONATO e Ballo Liscio in piazza.

La Festa continuerà Domenica 4 Agosto alle ore 20 con un dibattito sul tema:

“AUTONOMIA DIFFERENZIATA E SANITÀ: SUD SENZA FUTURO”

INTRODUCE:

Ilenia IARIA (Psicologa, MpRC Condofuri)

INTERVENGONO:

Nicola LIMONCINO(componente Coordinamento Nazionale MpRC), Lorenzo FASCÌ (componente Segreteria Nazionale MpRC), Lino CASERTA (Medico, Direttore del Centro di Medicina solidale ACE) e Domenico GALLO (già Presidente di sezione della Corte di Cassazione, Coordinatore Nazionale campagna per l’abrogazione della Legge sull’Autonomia Differenziata)

Seguirà alle ore 22 lo spettacolo musicale

con Nino SPEZZANO, Saxes and Clarinet & Tony Vero, Sound Engineering in “Peace and Love Music Message”.

Nella Festa saranno allestiti un punto ristoro (panini e bevande), un gazebo di Calabria por Cuba e uno stand di prodotti locali.

Inoltre, si potrà firmare il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.