Concluso il torneo di tennis “Città di Milazzo”

La brolese Miriam Gullì ed il messinese Gabriele Bombara sono i vincitori del primo torneo di tennis “Open città di Milazzo” organizzato dal Circolo Tennis e Vela di Milazzo in collaborazione con l’ASD RED ANT, inserito nel calendario FITP. Oltre 80 gli iscritti nei due tabelloni maschile e femminile con atleti provenienti da Calabria, Toscana, Lombardia, e naturalmente, da tutta la Sicilia. Tra i partecipanti, spiccano numerosi atleti provenienti da circoli prestigiosi di Palermo, Catania e Messina. Dopo oltre 50 gare in tabellone, le finali del singolare femminile e maschile, aggiudicate rispettivamente da Miriam Gullì tesserata con il TC Brolo sulla palermitana Claudia Tutone del CT Palermo – 64 62, nel singolare maschile Bombara Gabriele del Circoletto Sui Laghi di Messina sul concittadino messinese Consoli Alessandro del TCVela Messina (75 63), gare entrambe arbitrate dal giudice di sedia federale Maccarone.

Alla premiazione oltre al fiduciario regionale FITP Maurizio Costa sono intervenuti il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport Antonio Nicosia i quali hanno auspicato che la manifestazione possa diventare un appuntamento fisso nel calendario tennistico estivo milazzese contribuendo a far crescere sempre di più il livello e la passione per questo sport nella città. E tale impegno è stato confermato dal presidente del circolo Pino Ragusi e dal direttore del torneo, Alan DeMarco.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo che si è creato – hanno detto -: una opportunità per far conoscere il tennis a ottimi livelli, le bellezze della nostra città e per promuovere il turismo sportivo. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Milazzo per il patrocinio alla manifestazione”.

