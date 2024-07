Come il Bergamotto può curare il tumore: il contributo del Dottore reggino e la storia avviata dal padre | INTERVISTA

StrettoWeb

Ieri, nella seconda serata del BergaFest a Reggio Calabria, abbiamo scoperto quelli che sono i legami tra Bergamotto e Neuropsichiatria. Oggi, tra gli Ambasciatori premiati, c’è il Prof. Psaquale Spinelli, Dottore di Catona che ha ben mandato avanti la scoperta del padre relativamente alle connessioni tra l’agrume e la Medicina.

A StrettoWeb Spinelli ne ha ripercorso brevemente la storia, partendo dalle origini. “La cosa è storica: negli anni ’30 mio padre aveva avuto l’intuito di pensare al Bergamotto come agente antisettico e ha pubblicato sulle riviste scientifiche le sue deduzioni. Poi io mi sono sentito in dovere di proseguirla e ho trovato cose interessanti: nell’essenza del Bergamotto c’è una componente che noi indichiamo come fotodinamica, cioè delle sostanze che si possono fissare nel tumore e sotto l’azione della luce espletano un’azione distruttiva sul tumore. E’ una cura del tumore selettiva per quel tessuto che ha inglobato l’agente fotodinamico”, ha poi aggiunto il Medico, che ha così spiegato come il Bergamotto può curare il tumore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.