Colosimo: “‘ndrangheta non è solo al Sud, ricerca soldi e si sposta al Nord”

StrettoWeb

Dall’audizione del procuratore di Venezia Bruno Cherchi, ascoltato oggi in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, “emerge la conferma del fatto che questa Commissione aveva già esplicitato e presto espliciteremo in una relazione per il parlamento: la ‘ndrangheta non è solo al Sud, anzi ad oggi la ‘ndrangheta è principalmente alla ricerca dei soldi, si sposta al Nord ed è molto presente in Veneto“. Lo afferma la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo al termine dell’audizione.

“Abbiamo a Verona, ma anche a Padova e Venezia, le infiltrazioni legate alla cosca del Grande Aracri e degli Arena Nicoscia, ma anche di altri tipi, altre famiglie di ‘ndrangheta e altre mafie, come quella albanese, quella legate alla camorra e altre mafie straniere“, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.