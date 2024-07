Centro Cardiologico Pediatrico di Taormina, iniziativa di beneficienza con Fiorello | FOTO

StrettoWeb

“Una serata unica di beneficenza al Teatro Antico di Taormina, in supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM). Sono felice di vedere come la nostra comunità si sia unita per una causa così importante”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Un enorme grazie a Salvo La Rosa e Rosario Fiorello per la loro generosità e per aver offerto a Taormina uno spettacolo straordinario. Grazie anche a tutti gli artisti:Mario Incudine, Gianfranco Jannuzzo, I Soldi Spicci, L’Orchestra a Plettro Città di Taormina, Samuele Spina, Giuseppe Castiglia, Anna Castiglia, Mimmo Cavallaro, il Piccolo coro città di Taormina”, rimarca De Luca.

“Questa iniziativa, organizzata dal CCPM in sinergia con il Comune di Taormina, ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il centro nelle sue operazioni di assistenza cardiochirurgica ai bambini provenienti dalla Sicilia, dal Mediterraneo e dal Sud America. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di essere parte di questa serata straordinaria con grande generosità. L’evento ha rappresentato una delle cinque date a disposizione del Comune di Taormina per l’utilizzo del Teatro Antico, dimostrando l’importanza e l’impegno dell’amministrazione comunale nel supportare cause di grande rilevanza sociale. Un ringraziamento speciale a Videobank Spa per la parte organizzativa”, conclude De Luca.

