Castrovillari: domani concerto e dibattito dedicato alle radici ebraiche

Giovedì 18 luglio alle ore 21.00 PROTOCONVENTO FRANCESCANO a Castrovillari si svolgerà il concerto evento promosso dalla locale Pro Loco presieduta da Gerardo Bonifati presidente Nazionale F.I.T.P. A cui parteciperanno Mimmo Lo polito Sindaco città di Castrovillari, Eugenio Iannelli Presidente Pro Loco, Relatori Gianluigi Trombetti Storico, Klaus Davi Giornalista, Roberto Zadik Etnomusicologo, Roque Pugliese Del.reg. Cal. Comunità Ebraica di Napoli.

L’evento continua nel solco tracciato dal progetto ‘Jewish Calabria’ patrocinato da Film Commission, che ha creato un fortissimo riscontro territoriale i cui effetti proseguono ancora oggi “Sono stato contattato da oltre 50 amministrazioni comunali calabresi per organizzare eventi locali finalizzati a promuovere le giudecche Medievali. La prova che abbiamo lavorato bene e che i territori hanno reagito e che la nostra narrazione ha funzionato.

“Jewish Calabria’ ha avuto una vasta eco internazionale da ‘France 2′ con uno spazio dedicato al Pentateuco di Rashi nel programma? A l’origine’ fino al al ‘Jerusalem post’ . Per non parlare di giornali nazionali come ‘Libero’ e ‘Repubblica’, e network come la Rai Mediaset, senza dimenticare l’ottima copertura riscontrata sulla attenta stampa calabrese. Il lavoro con il team di Filcommission ha funzionato alla perfezione. Si tratta di uno fra i progetti che secondo la multinazionale ‘Omnicom Media Group’ ha dato un contributo fondamentale a internazionalizzare la reputazione della Calabria e non solo nel vastissimo universo ebraico.

L’ebraismo in Calabria ha origini antiche ma rivela ancora oggi una vivace presenza della comunità ebraica attraverso luoghi, riti, usi e costumi che affascinano i visitatori e gli appassionati chi vi si accostano e parte dell’estremo sud della regione: la città di Reggio Calabria, dove troviamo importanti quartieri ebraici, la Giudecca di Reggio Calabria, Bova Marina con i resti dell’antica Sinagoga, importanti quartieri ebraici a Nicotera, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro, Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza dove ogni anno i rabbini di tutto il mondo si riuniscono per la raccolta rituale dei cedri che occorrono per festeggiare l’importante rito della festa del Sukkot. Ebraismo e Calabria un legame sempre più forte!

