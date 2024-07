Il caso “Tropea” e il turismo di respiro internazionale | VIDEO

StrettoWeb

La stagione estiva è ormai iniziata e le località turistiche della Calabria già pullulano di vacanzieri. Un turismo dal respiro internazionale, come quello che caratterizza la Costa degli Dei, con Tropea in testa, con tanti visitatori proveniente da diverse parti del mondo. Le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb hanno catturato le prime impressioni di chi vive Tropea regolarmente e chi, invece, la scopre per la prima volta. Tra commercianti che fanno un bilancio in un periodo amministrativo “complicato e curiosi, vediamo cosa hanno da dirci!

Il turismo internazionale a Tropea

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.