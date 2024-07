Campioni d’Italia Fidesm, la scuola reggina ASD Copacabana conquista 14 ori, 2 argenti e 3 bronzi 

StrettoWeb

Dal 8 al 20 luglio scorso si è svolto presso la Fiera di Rimini il primo Campionato Italiano targato FIDESM (dopo la trentennale etichetta FIDS) organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali che per la prima volta ha ospitato su 6 padiglioni differenti l’entrata della Pole Dance, Aerial Dance, Majorette e Skipping Rope.

In questo scenario colmo di arte e musica si è distinta la scuola reggina ASD Copacabana presieduta dal M° Alessandro Mitidieri e dei Tecnici federali Olena Honcharenko, Claudio Bagnato e Mariangela Bagnato.

“Un anno ricco di soddisfazioni e premi prestigiosi”, ha affermato il Presidente Mitidieri. “E’ stata la conferma, dopo i Campionati Assoluti, della crescita emotiva e professionale delle nostre giovanissime atlete che con dedizione, rinuncia e fatica, portano avanti progetti agonistici di alto livello”, rimarca.

Il confronto con le migliori agoniste provenienti da tutta Italia, spiccando nelle massime Categorie, è la conferma per la scuola reggina che la Danza può essere non solo un’arte ma anche uno sport ad alti livelli.

Serana Pennestrí chiude con 4 ori e il titolo di Campionessa Italiana di Categoria nelle discipline Modern Contemporary, Jazz Dance, Show Dance, Repertorio Classico nella 13/14 As seguita da Francesca Assumma che si laurea Campionessa Italiana in Modern Contemporary 13/14 A Vice Campionessa Italiana di Show Dance 13/14 As e Medaglia di Bronzo nel Jazz Dance 13/14 As.

La coppia Assumma e Pennestrí si riconferma campione indiscussa nelle discipline Modern contrattemporary, Jazz Dance e Show Dance 13/14 As dopo gli Assoluti dello scorso febbraio.

Ottimi risultati arrivano anche dalle classi minori.

A spiccare sono Faucitano Sofia che si aggiudica il titolo di Campionessa Italiana di Categoria per la 13/16 B Jazz Dance e conquista la finale anche in Show Dance aggiudicandosi la Medaglia di Bronzo.

Alice Arena vince il titolo di Campionessa Italiana di Categoria per lo Show Dance 13/16 B, la medaglia di Bronzo per il jazz dance 13/16B e un fantastico 5°posto per il Modern Contemporary in una finale agguerritissima.

Ottimi risultitati anche per il duo formato da Faucitano – Ippolito che si aggiudicano il titolo di Campionesse italiane di Jazz dance duo 13/14 A e Vice Campionesse Italiane di Show Dance 13/14 AS.

Di seguito i risultati delle atlete dell’ASD Copacabana

ASIA LATELLA: 8/12 C 12° posto in Modern Contemporary e 8° posto in Jazz Dance;

DANIELA MANGIONE: 17ª su 47 solo jazz 13/16 C – 68ª su 77 solo contemporaneo 13/16 C – 23ª su 25 duo contemporaneo 13/16 C- 11ª su 13 duo jazz 13/16 C;

GIORGIA MALARA: 74 su 81 solo contemporaneo classe 13/16 C – 15 su 40 solo jazz classe 13/16 C – 23 su 25 duo contemporaneo classe 13/16 C – 11 su 13 duo jazz classe 13/16 C;

CRISTEL GRECO: Show Dance 8/12 B 4° posto – Jazz Dance 8/12 B 12° posto- Danza Classica 8/12 B – 12° posto- Modern contemporary 8/12 B – 16° posto ;

SOFIA FAUCITANO: Modern Contemporary 13/16 B 20° posto – Campionessa Italiana di Categoria Jazz Dance 13/16B – Medaglia di Bronzo in Show Dance 13/16 B – Duo contemporaneo in coppia con Ginevra Ippolito: Campionesse Italiane 13/14 A Jazz dance – Vice Campionesse Italiane 13/14 AS;

GINEVRA IPPOLITO: 14º posto solo contemporaneo 13/14 B- 4º posto solo jazz Dance 13/14 A; 9º posto solo show dance 13/16 B – In coppia con Sofia Faucitano Campionesse Italiane 13/14 A Jazz dance – Vice Campionesse Italiane 13/14 AS;

SARA FOTI: Modern Contemporary 13/16 B 34° su 65 – Jazz Dance 13/16 B 14° su 39 – Show Dance 19° su 54. In coppia con Vittoria Iaria Modern Contemporary 13/16 B 7° posto – Jazz Dance 13/16 B 8° posto- Show Dance 13/16 B 10° posto;

VITTORIA IARIA: Modern Contemporary 13/16 B 42° su 65 – Jazz Dance 13/16 B 29° su 39 – Show Dance 17° su 54. In coppia con Sara Foti Modern Contemporary 13/16 B 7° posto – Jazz Dance 13/16 B 8° posto- Show Dance 13/16 B 10° posto;

SOFIA CARA: Modern Contemporary 13/16 B 13° su 65 – Jazz Dance 13/16 B 11° su 39 – Show Dance 18° su 54.

ALICE ARENA: Campionessa Italiana di Categoria 13/16 B Show Dance – Medaglia di Bronzo 13/16 B Jazz Dance – 5° posto 13/16 B Modern Contemporary;

AURORA IPPOLITO: Over 17 AS jazz dance solo 19° posizione, Modern Contemporary Over 17 A 9° posto, Show Dance Over 17 A 5° posto, In coppia con Noemi Megale 6° posto nel duo misto over 17 classe AS jazz dance, 6° nel duo misto over 17 classe AS modern contemporary, 5° posto nel duo femminile over 17 classe AS show dance.

