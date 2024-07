Calciomercato, il Palermo fa il colpo in attacco: arriva Thomas Henry

StrettoWeb

Il Palermo continua a fare la voce grossa sul calciomercato. L’obiettivo, questa volta, è quello di non sbagliare, dopo due anni in cui la Serie A non è arrivata, nonostante la ricca, facoltosa e ambiziosa proprietà del City Group. Giornate di annunci, le ultime: questa mattina il club ha comunicato l’acquisto dall’Hellas Verona di Thomas Henry, attaccante possente e letale in zona gol.

Henry si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Francese classe ’94, 192 centimetri, è il classico centravanti d’area di rigore, bravo nelle sponde e nel gioco aereo. Dopo caterve di gol tra Francia e Belgio, arriva in Italia grazie al Venezia, nel 2021, mettendo a segno 9 reti in 33 presenze. Ultimi due anni a Verona, dove le marcature sono 5 in 34 presenze. Questa avventura, però, è stata fortemente contrassegnata da un grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rottura subita a gennaio 2023.

