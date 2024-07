Calciomercato Cosenza, spunta un nuovo nome per il post Tutino. Ed è intrigante

StrettoWeb

Il Cosenza continua la sua fase di calciomercato tra entrate oculate, di giovani interessanti dalla Serie C, e questione Tutino, che tiene banco ormai da mesi. La storia è la solita, ormai la conoscono tutti: le sirene sono tantissime ma gli incontri avanzati negli ultimi giorni si sono registrati con la Sampdoria, che vuole aggiungere a Coda un altro bomber per un attacco da sogno. La situazione economica del club blucerchiato deve però tener conto di alcuni parametri e per questo alla società occorre una cessione importante per far quadrare i conti.

Intanto il Cosenza resta alla finestra, ascolta, non fa resistenza a nessuno, è aperta al dialogo, propone, offre, si confronta, senza chiudersi nessuna porta in merito al futuro del suo bomber. Tradotto: l’eventuale richiesta deve soddisfare Guarascio, che ha sborsato oltre 2 milioni per il riscatto dal Parma. In caso contrario, l’attaccante resterà in Calabria.

Si sogna Torregrossa

Ovviamente, la società è costretta a guardarsi attorno, a muoversi per pianificare un’alternativa. Di nomi ne sono stati fatti tanti, ma la concorrenza è agguerrita. Su uno di questi, Mazzocchi – e si tratterebbe di un ritorno – si è inserito il Catanzaro, per il più classico dei derby di mercato. Successivamente è stato accostato anche La Mantia, in quello che potrebbe essere uno scambio con Zilli, il quale ha fatto molto bene alla Spal in prestito nei mesi scorsi. Nelle ultime ore, invece, si è fatto un altro nome importante: Ernesto Torregrossa. La Gazzetta dello Sport ha rilanciato il nome del giocatore in uscita dal Pisa, un po’ diverso – per caratteristiche – a Tutino e ai nomi sopracitati. Si tratta, però, di un profilo assolutamente intrigante e interessante.

