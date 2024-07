Calabria: torna l’iniziativa di raccolta e riciclo delle lattine per bevande

StrettoWeb

Torna anche questa estate “Nei Parchi Marini Calabria…ogni lattina vale“, l’iniziativa green nata 4 anni fa grazie alla collaborazione tra Ente parchi marini regionali della Calabria (Epmr), Cial-Consorzio nazionale imballaggi alluminio e Coca-Cola.

“L’obiettivo è uno: recuperare – è detto in una nota – e avviare al riciclo il maggior numero possibile di lattine per bevande consumate fuori casa lungo le coste e nelle principali località turistiche/vacanziere della Calabria. Cento i lidi e le spiagge coinvolte in 28 comuni: Praia a Mare, Diamante, Scalea, Cutro, Amantea, Belmonte Calabro, Amendolara, Pizzo Calabro, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Brancaleone, Soverato, Bianco, Ferruzzano, Stalettì, Squillace, Cropani, Cetraro, Ricadi, Belvedere, Borgia, San Nicola Arcella, Bruzzano, Zeffirio, Palizzi”.

“Dotati di appositi raccoglitori, nei mesi di luglio e di agosto tanti giovani animatori del progetto sono pronti a darsi da fare lungo le spiagge, per le strade e nelle piazze individuate per stimolare turisti e residenti a mantenere puliti gli spazi pubblici e recuperare le lattine per bevande vuote, promuovendo ad ampio raggio e in maniera coinvolgente le buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti”.

“Nelle passate edizioni i numeri – riporta la nota – sono stati davvero da record. Teniamolo bene a mente: l’alluminio è un materiale prezioso, riciclabile al 100% e all’infinito, essendo in grado di conservare in eterno le sue proprietà. Basti pensare che oltre il 75% dell’alluminio da sempre prodotto è tuttora in circolo. Un dato su tutti: il 100% della produzione nazionale di alluminio è basata e proviene dal riciclo“.

“L’Ente per i parchi marini regionali, ad oggi – afferma Raffaele Greco commissario Epmr – con l’aggiunta del Parco marino regionale ‘Secca di Amendolara’, interessa le aree costiere e marine calabresi più emblematiche e di pregio dal punto di vista naturalistico e biologico. L’educazione ambientale è un passaggio fondamentale per sensibilizzare e responsabilizzare i turisti e la popolazione che vive nelle aree limitrofe ai Parchi”.

“Anche quest’anno Cial – sostiene Stefano Stellini, direttore generale del Consorzio – torna sui lidi e sulle spiagge della Calabria promuovendo Every Can Counts – Ogni Lattina Vale.In tante località, lungo le meravigliose coste della Calabria tutti i turisti, i villeggianti e gli abitanti locali sono a non disperdere le lattine in alluminio per bevande consumate nei luoghi pubblici e a compiere un piccolo sforzo per far sì che siano raccolte in maniera adeguata e dunque avviate a un processo virtuoso di riciclo“.

“Dalla nascita di questo progetto, quattro anni fa – afferma Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola Hbc Italia – collaboriamo con Ente Parchi Marini e Cial a questa importante iniziativa di economia circolare, che ci consente di contribuire concretamente al riciclo degli imballaggi in alluminio“.

