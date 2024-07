La Calabria in aiuto ai paesi in difficoltà: il Distretto Rotary e la sala multimediale a Beirut

StrettoWeb

La Calabria continua a recitare ruoli di primo piano nell’affollata area degli aiuti internazionali a chi soffre e conferma la sua sempre più piena disponibilità a proseguire nel sempre più difficile soccorso al percorso del cammino umanitario ai Paesi in difficoltà. A scendere in campo un Rotary International sempre più votato alla concretezza e che in Calabria continua a difendere il vessillo della sensibilità e della grande umanità.

In questa direzione il più recente impegno che riguarda la installazione, a Beirut, di una avanzata sala multimediale per facilitare la didattica a distanza che permetterà ai giovani studenti locali di essere impegnati in un più consistente sistema d’istruzione. Partner di questa straordinaria performance, che viene definita il primo progetto umanitario internazionale del Distretto Calabria 2102, è il Rotary E-Club of Al Mantiah Calabria di Amantea che ha rappresentato la Calabria in un ristretto pool che ha visto protagonisti altri Club italiani del Rotary International.

A dare notizia dell’avvenuta realizzazione è stato il Governatore emerito Francesco Socievole nel corso di una serata dedicata al passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Francesco Perciavalle ed il Presidente entrante Pasquale Piraino, presenti i soci del club e caratterizzata dalla prima visita ufficiale della Governatrice del Distretto 2102, Maria Pia Porcino, che ha deciso di iniziare proprio dal Rotary E-Club of Al Mantiah Calabria il suo percorso alla guida del Distretto Rotary 2102. Ad accompagnarla l’Assistente per il Club, Manlio Paonessa.

Un evento memorabile, quello svoltosi all’Hotel La Tonnara di Amantea, che ha rappresentato un momento di forte testimonianza ad una delle figure più prestigiose del Rotary International, il Governatore emerito Francesco Socievole, cui si deve la fondazione del Club ospitante ed una serie di esaltanti iniziative. Ed è stato lo stesso, nel corso del suo intervento, ad evidenziare come nell’arco di tre soli anni, il giovane Rotary E-Club ha patrocinato la nascita di due nuovi Club: il Rotary Club Belvedere-Alto Tirreno Cosentino e il Rotaract Club Unical Italia e consegnate due Paul Harris Fellow ai maestri del Conservatorio “P.I.Tchaikovsky”, Franco Villella e Teresa Cardace nonché il titolo di socio onorario a Gabriele Perri, socio fondatore dell’E-Club.

