“Calabria che lavora”, a Gioia Tauro assegnati i riconoscimenti alle eccellenze calabresi: tra i premiati anche Giuseppe Garibaldi

StrettoWeb

Si è svolto a Gioia Tauro, presso Villa Caleo, l’evento la “Calabria che lavora”, sotto lo slogan “Distinguersi per non estinguersi”. L’evento, giunto alla 23ª edizione, e dedicato al cantautore reggino, Mino Reitano, ha omaggiato chi ha reso famosa la Calabria nella società. Tra i premiati il concorrente del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi.

Franco Buccinà, organizzatore del premio, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “io dico sempre agli imprenditori di credere in quello che fanno, solo chi ci crede sino in fondo poi ha successo. Nel corso dell’evento abbiamo premiato ben 36 eccellenze calabresi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.