La Calabria celebra la Madonna del Monte Carmelo | VIDEO

La tradizione che si tramanda di generazione in generazione: è quanto accade a Figolaso, un piccolo comune in provincia di Vibo Valentia che porta avanti le celebrazioni della Madonna del Monte Carmelo. Nel paese che nasce su una duna di sabbia, le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb hanno ripreso l’incedere della processione per le vie del borgo.

La statua della Madonna che porta in braccio suo figlio, il bambino Gesù, apre la parata sacra a cui prendono parte la congrega, nata nel 1621, tanti residenti, gli abitanti di Figolaso che tornano in Calabria per le ferie, ma anche i curiosi delle cittadine intorno. Grazie alle immagini di Tomarchio, possiamo assistere alle celebrazioni sante.

Le celebrazioni di Filogaso per la Madonna del Monte Carmelo

