Bova Marina: presentato il tabellone degli eventi estivi

L’amministrazione comunale di Bova Marina è lieta di annunciare il programma ufficiale degli eventi estivi per l’anno 2024. Anche quest’anno, la nostra comunità avrà l’opportunità di vivere un’estate ricca di cultura, divertimento e tradizione grazie a un calendario di eventi pensato per soddisfare i gusti di cittadini e turisti di tutte le età.

Il tabellone degli eventi estivi 2024 comprende una vasta gamma di attività che si svolgeranno da luglio a fine agosto. L’amministrazione comunale ha lavorato intensamente per organizzare un cartellone variegato che possa offrire momenti di svago e socializzazione, contribuendo al contempo a valorizzare le bellezze del nostro territorio. Tutti gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva della comunità.

In considerazione delle necessità di sicurezza e accessibilità, ogni evento sarà organizzato nel rispetto delle normative vigenti e con l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire un’esperienza piacevole e sicura per tutti i partecipanti. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a vivere insieme a noi un’estate indimenticabile a Bova Marina.

