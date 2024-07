Bonifica Sin-Crotone, i rifiuti pericolosi potrebbero restare in Calabria

StrettoWeb

Convocata dal presidente della IV Commissione – Assetto e Utilizzazione del territorio, Protezione dell’Ambiente, On. Pietro Raso, si è svolta nella giornata di ieri, a Reggio Calabria, presso il Consiglio regionale della Calabria, l’Audizione del Commissario Straordinario Delegato, il Prof. Gen. B. (ris) Emilio Errigo, che ha relazionato sullo stato di realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara di Calabria.

Intervenendo in apertura dei lavori, il Presidente del consiglio Regionale, dott. Filippo Mancuso ha voluto manifestare, con la sua presenza, la vicinanza delle istituzioni al commissario ribadendo l’importanza della bonifica non solo per la città di Crotone ma per tutta la Calabria.

Presenti all’Audizione, i Consiglieri Regionali Giovanni Muraca, Amalia Bruni, Francesco De Nisi, Luciana De Francesco, Ernesto Francesco Alecci, Raffaele Mammoliti e la vice presidente Pasqualina Straface che ha ben rappresentato le attività operative che hanno visto impegnata la struttura commissariale.

Il Commissario Errigo, in apertura della sua relazione, ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto, il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto e il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente ing. Salvatore Siviglia, oltre che SOGESID, ISPRA e

ARPACAL per il prezioso contributo tecnico scientifico.

Nel corso della sua relazione illustrativa, il Commissario ha esposto cronologicamente, le azioni poste in essere dalla struttura commissariale analizzando i vari processi, informativi e operativi, finalizzati a superare la situazione di stallo relativa alla bonifica del danno.

