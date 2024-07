BergaFest, che grande show! Attori, Scienziati, Chef e Ricercatori nuovi Ambasciatori del Bergamotto di Reggio Calabria

StrettoWeb

Gran finale per il BergaFest! E’ andata in scena anche la terza e ultima serata della 24ª edizione, quella che ha visto la premiazione degli Ambasciatori per l’Accademia Internazionale del Bergamotto, organizzatrice dell’evento che per tre serate ha tenuto compagnia a spettatori e curiosi direttamente dal centralissimo Lungomare di Reggio Calabria.

I premiati

I premiati di questa sera sono personaggi di fama internazionale e mondiale che hanno contribuito con orgoglio a diffondere la conoscenza del bergamotto attraverso la cultura, la ricerca scientifica-medica, l’imprenditoria, i media. Nel dettaglio si tratta di: Chef Daniele Lippi, la Prof.ssa Giovanna Scala, il Medico Pasquale Spinelli, il Sig. Johann Maria Farina, lo Psichiatra Gilberto Di Petta, la giornalista Federica De Vizia, il Maestro Pasticcere Davide Comaschi, il Dott. Domenico Scopelliti, il Maestro Gelatiere Stefano Guizzetti, la Sig.ra Roberta Garzia, la Dott.ssa Gabriella Chieffo, il Professore e Dottore Francesco Barillà, il Dott. Rosario Previtera, la Ricercatrice Cristina Carresi e l’uomo dell’anno BergaFest, il Prof. Thomas Sudhof, il regista Fabrizio Bancale, il Prof. Ernesto Palma, la Dott.ssa Lavinia Macheda, Dott.ssa Alessia Corlito, la ricercatrice Cristina Carresi, la Pastry Chef Roberta La Piana, il Dott. Vincenzo Bruno e il Dott. Michele Carpentieri.

Alcuni di questi – ovvero Farina, Di Petta e Chieffo – sono già stati protagonisti delle due serate, quelle che hanno fatto scoprire il legame dell’agrume con l’Acqua di Colonia e la Neuropsichiatria. In occasione della premiazione di Johann Maria Farina, discendente di colui che ha scoperto l’Acqua di Colonia, il Sindaco Falcomatà – presente questa sera – ha chiesto la possibilità di far nascere un vero e proprio legame tra Reggio Calabria e Colonia.

Tanti gli special guest di questa sera: presenti il Maestro Iginio Massari, pasticciere, noto volto tv e Ambasciatore dell’Accademia dal 2020. Massari ha premiato il Maestro Pasticciere Davide Comaschi. Altro Ambasciatore d’eccezione è lo Chef Alfonso Iaccarino, che ha premiato lo Chef Daniele Lippi, per la sessione Gusto. Gerardo Sacco, invece, ha premiato l’attrice romana Roberta Garzia. A corredo dell’articolo le immagini della serata, con i primi piani di alcuni premiati. Di seguito, invece, le interviste ad alcuni ospiti.

Il Prof. Vincenzo Mollace, Ambasciatore del Bergamotto

Emilio Errigo e l'importanza del ruolo del Bergamotto a Reggio Calabria

Il Consigliere delegato Giovanni Latella a margine del BergaFest

