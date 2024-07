“Da Reggio Calabria, con il Bergamotto, profumiamo il mondo. Ma la politica reggina non c’è…”

StrettoWeb

“Da Reggio Calabria, con il Bergamotto, profumiamo il mondo”. Non c’è frase più bella e che in poche righe possa racchiudere l’orgoglio e il sentimento del territorio nei confronti di uno dei suoi simboli. A pronunciarla, Ezio Pizzi, tra i più importanti e famosi produttori di Bergamotto nonché Presidente del Consorzio. “E’ un qualcosa che ripeto da un anno, come slogan. Dovremmo avere l’orgoglio di questa verità. Da 3 secoli noi profumiamo il mondo, perché il Bergamotto di Reggio Calabria è l’eccipiente con cui vengono prodotte le migliori fragranze circolanti nel mondo, l’80% sono a base di Bergamotto nostrano. E’ un fiore all’occhiello, bisogna avere il piacere di saperlo e di farlo sapere”, ha detto a StrettoWeb a margine della seconda serata del BergaFest, andata in scena ieri.

Poi, con un po’ di amarezza, Pizzi risponde alla domanda: “cosa si può fare di più per la promozione?”. “Sinergia – dice con chiarezza – Diciamo che non sono in molti a trainare il carro, poi però alcuni ci salgono, come i panchinari che entrano in campo al 90′ e si prendono i meriti di aver vinto la partita”. E non manca la ramanzina alle Istituzioni. “Purtroppo però devo dire che la politica reggina è lontana anni luce. Io sto avendo un supporto dal Governatore Occhiuto, dall’Assessore Regionale Gallo, ma i reggini è come se non ci fossero“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.