L’attrice Roberta Garzia riceve il titolo di Ambasciatore del Bergamotto: “ho scoperto un frutto pazzesco” | INTERVISTA

Tra gli Ambasciatori di questa 24esima edizione del BergaFest, storico evento di Reggio Calabria, anche esponenti del Cinema. Il Maestro Gerardo Sacco, infatti, ha premiato l’attrice romana Roberta Garzia, diventata famosa con la sitcom Camera Café ma poi presente anche in fiction tv come I Cesaroni, Carabinieri 7, Distretto di Polizia 7, Don Matteo 6 e Un medico in famiglia 3. Una delle sue ultime apparizioni è stata al noto programma Pechino Express – Ai confini dell’Asia, nel 2014, insieme ad Eva Grimaldi

“Ero emozionata, devo dire, perché è un titolo importante, che impegna e responsabilizza rispetto a un bene prezioso della nostra terra e non abbastanza valorizzato. Perché venendo qui ho scoperto un frutto pazzesco“, ha detto Roberta Garzia, intervistata da StrettoWeb. L’attrice ha, tra l’altro, delle lontane origini con Reggio Calabria, nello specifico con Laureana di Borrello. “Io non ho l’ho frequentata tantissimo perché i miei nonni si sono trasferiti a Roma, ma ho una marea di parenti calabresi che rivedo con piacere. Tornare qui è stato quindi un percorso a ritroso, alle origini, forse emozionato anche per questo, perché sono venuto con la mia famiglia”. E mentre parla della famiglia, spunta il piccolo Jacopo, il figlio. “Un giorno a lui spiegherò tutto questo”.

