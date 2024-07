“Bagnara tradita”, la minoranza attacca il Sindaco: “Amministrazione incapace, dimettetevi”

StrettoWeb

“Nessuno immaginava, che si potesse cadere così in basso per colpa di una amministrazione che si è mostrata incapace in tutto. Meno che meno che i cittadini di Bagnara venissero gravati di nuovi debiti. La Giunta Pistolesi con delibera n.123 del 4/7/2024, contraendo un mutuo di 264.800,00 Euro con Cassa Depositi e Prestiti, al fine di sopperire alla mancanza d’ acqua potabile in tutto il paese, scaricherà sulla collettività Bagnarese il costo di tale operazione, il tutto dopo aver speso 600 MILA EURO (finanziamento dello stato ereditato dalla Giunta Frosina) per l’esecuzione di lavori del tutto inutili alla risoluzione della problematica”. Comincia così la durissima nota della minoranza in Consiglio Comunale a Bagnara Calabra.

“Per di più hanno aggiunto la ciliegina sulla torta, assumendo un nuovo debito piuttosto che tagliare tutta quella spesa inutile che non ha prodotto effetti tangibili e che in questi due anni è stata davvero esagerata. Sprechi, inefficienze, sanzioni a più non posso e le tasse tra le più alte in Italia, sono il tratto distintivo di quest’amministrazione. Per coprire le proprie responsabilità sulla questione idrica si sono inventati la favoletta della siccità che non interessa per nulla il nostro paese, visto che So.Ri.Cal. immette in rete lo stesso quantitativo di acqua degli anni precedenti”.

“Adesso basta! Non è più ammissibile che a pagare siano solo ed esclusivamente i cittadini bagnaresi. Dimettetevi, non ci sono più scuse. Questa è la peggiore gestione politico/ amministrativa che Bagnara abbia mai avuto nella sua storia. Menomale che doveva essere l’amministrazione del cambiamento“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.