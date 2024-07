Azione Calabria, Nicolò De Bartolo è il nuovo Responsabile Territoriale “Pollino”

StrettoWeb

Nicolò De Bartolo, già sindaco di Morano Calabro è stato nominato dalla segreteria provinciale del partito Responsabile Territoriale per l’Area del Pollino. L’esperienza accumulata nei vari mandati amministrativi sicuramente gioverà per il certosino lavoro di crescita e radicamento che il partito intende perseguire in Calabria e nella provincia di Cosenza.

L’ex sindaco di Morano ha così commentato la fresca nomina: “un onore per me cimentarmi in questa nuova esperienza. Mi attende un duro ma affascinante lavoro per consentire al partito di crescere ulteriormente nel nostro territorio. Nei prossimi giorni vedremo di organizzare degli incontri con i militanti per iniziare al meglio questa nuova avventura, ora però lasciatemi ringraziare l’intera classe dirigente di Azione Calabria e gli stessi militanti per la fiducia accordatami”.

“Un ringraziamento particolare al nostro segretario Provinciale, Giovanni Lefosse e all’Onorevole Giuseppe Graziano, Presidente di Azione Calabria e riconosciuto leader nella nostra Regione”. Grande soddisfazione viene espressa dai vertici provinciali e regionali del Partito.

Le Fosse e Graziano all’unisono dichiarano: “siamo certi che la nomina di De Bartolo a Responsabile Territoriale dell’Area Pollino porterà Azione Calabria

a radicarsi ulteriormente in questi territori troppo spesso trascurati dalla politica nei bisogni che reclamano e che solo un esperto amministratore può portare in maniera concreta all’attenzione pubblica”.

“Siamo certi che insieme con tutti gli altri militanti del territorio del Pollino De Bartolo farà un ottimo lavoro e il nostro partito potrà raggiungere l’auspicata crescita organizzativa per prepararsi al meglio alle prossime sfide”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.