Atm Messina, oggi incontro sulle iniziative e i progetti recentemente realizzati

Oggi, lunedì 29 luglio, alle ore 9, i vertici di Atm SpA terranno una conferenza stampa presso la Sala Meta della sede aziendale di via La Farina a Messina, per illustrare iniziative e progetti recentemente realizzati: Ufficio di Customer care, Atm Up&Go, Pass on line e My Sir.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore ai Rapporti con Atm SpA Salvatore Mondello, il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi e il presidente della prima Commissione consiliare Salvatore Papa.

