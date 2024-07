L’Asd Val Gallico Calcio si rinforza a centrocampo con il calciatore Luigi Tripodi

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il

calciatore Luigi Tripodi. Centrocampista, classe 1996, vanta esperienze importanti anche in categorie superiori. Dopo aver militato nelle giovanili di Reggina ed Hinterreggio, proprio con i biancoazzurri debutta in Serie D, categoria poi affrontata anche con i colori della Lupa Roma. In Calabria ha vestito (in Eccellenza) le maglie di Brancaleone, Gallico Catona e Bocale.

Non solo, con lo Sport Club Zofingen, dalla storia ultracentenaria, ha disputato il campionato di 1^ Lega in Svizzera (quarta serie). Un altro importante rinforzo per lo scacchiere di mister Aquilino, che

innalza ulteriormente il tasso di qualità della squadra.

