La Camera approva il ddl Nordio, cancellato l’abuso di ufficio

Il ddl Nordio è legge. La norma abolisce l’abuso di ufficio e rivede in parte la disciplina sulle intercettazioni, impedendo la trascrizione di quelle non rilevanti e vietando ai giornalisti di pubblicare quelle che non sono contenute negli atti dei giudici. Con 199 voti a favore e 102 contrari la Camera ha dato il via libera definitivo al testo.

Una parte dell’opposizione, Italia Viva e Azione, hanno votato con la maggioranza di Centro/Destra. Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno votato contro.

