Apprensione in Puglia: scomparso bimbo di 2 anni

StrettoWeb

Da diverse ore sono in corso le ricerche di un bimbo di quasi 2 anni scomparso nelle campagne di Locorotondo, in provincia di Bari. Del piccolo Domenico si sono perse le tracce dalla mattinata di oggi. Domenico che vive in una zona rurale, stava giocando davanti a casa quando la mamma si è accorta che non era più lì.

La donna, che ha altri tre figli di cui uno molto piccolo, ha lanciato l’allarme. Immediatamente forze dell’ordine e vigili del fuoco hanno iniziato a setacciare la zona ma al momento non ci sono tracce del piccolo.

“Cari concittadini, Vi informiamo con grande preoccupazione che da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili

La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico”. E’ questo l’appello lanciato sui social dal sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.