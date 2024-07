ANCE Reggio Calabria: eletti i nuovi organi direttivi e collegiali

StrettoWeb

L’Assemblea dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Reggio Calabria (ANCE Reggio Calabria), nella seduta del 22 luglio 2024, ha eletto nel proprio seno, ai sensi del proprio Regolamento e dello Statuto di Unindustria Calabria, i nuovi Organi Direttivi dell’Associazione per il quadriennio 2024-2028.

A conclusione delle operazioni di votazione e di scrutinio, presiedute dall’arch. Santo Surace, Tesoriere di ANCE Reggio Calabria, sono stati proclamati il nuovo Consiglio Generale, il Collegio dei Garanti contabili ed i Probiviri dell’Associazione Costruttori di Reggio Calabria.

I nuovi Organi Direttivi Collegiali di ANCE Reggio Calabria risultano così rappresentati:

Consiglio Generale:

Herbert Nunzio Catalano – consigliere

Teresa Masucci – consigliere

Francesco Minicucci – consigliere

Francesco Palamara – consigliere

Armando Pellicanò – consigliere

Antonino Serranò – consigliere

Domenico Tripodi – consigliere

Collegio dei Garanti Contabili:

Vittorio Artuso, presidente del collegio

Paolo Artuso, componente effettivo

Melania Stillittano, componente effettivo

Vittorio Tebe, componente supplente

Probiviri:

Giuseppe Febert

Antonino Foti

Francesco Provenzano

Antonio Ramirez

Ai componenti eletti il Presidente di ANCE Reggio Calabria, Michele Laganà, ha espresso a nome di tutta l’Assemblea i complimenti per l’elezione e l’augurio di buon lavoro.

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’elezione dei nuovi organi direttivi di ANCE Reggio Calabria – ha dichiarato il presidente Laganà – sia per la qualità delle figure espresse dall’Assemblea – capaci di coniugare insieme novità e tradizione – sia per le competenze professionali e lo spessore umano che le caratterizzano; i nuovi organi infatti vedono la compresenza di figure storiche dell’Associazione Costruttori di Reggio Calabria con quella di persone nuove, cresciute nel gruppo giovani di ANCE Reggio Calabria ed espressione di imprese innovative di nuova generazione. Tali caratteristiche ci confortano sia in termini di ricambio generazionale che quale viatico di contenuti e prospettive nuove in grado di rappresentare adeguatamente le linee strategiche, le sfide ed i temi emergenti del comparto edile reggino quali legalità, eco-innovazione, transizione ecologica e digitale in un’ottica multidisciplinare di presidio e di sviluppo sostenibile ed etico del territorio. In questo orizzonte sono certo che i nuovi componenti eletti del Consiglio Generale, dei Probiviri e dei Garanti Contabili daranno un contributo determinante al lavoro dell’Associazione per la propulsione del comparto edile reggino e per cogliere con successo le importanti sfide che ci attendono”.

