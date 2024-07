Allarme nube tossica a Taurianova, il sindaco: “non uscite di casa”

StrettoWeb

Un vasto incendio è divampato intorno intorno alle ore 13 nell’area adiacente il sito di stoccaggio di rifiuti ex Radi a Palmi, in contrada Prato. La nube di fumo ha completamente offuscato i cieli di Palmi e il rogo è ben visibile anche da lontano.

Il sindaco di Taurianova: “state a casa”

“A causa di una nube tossica in avvicinamento, si invita tutti a restare in casa e a tenere le finestre chiuse. È importante evitare di stazionare all’aperto fino a nuovo avviso per garantire la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie”. E’ quanto afferma il sindaco di Taurianova, Roy Biasi. Emessa un’ordinanza firmata dal vicesindaco Caridi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.