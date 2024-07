Aeroporto di Reggio Calabria, i primi numeri con Ryanair sono straordinari: +120,4%, è lo scalo migliore d’Italia | DATI

StrettoWeb

Sono davvero eccezionali i primi numeri di passeggeri Ryanair all’Aeroporto di Reggio Calabria: arrivano con oltre due mesi di ritardo perchè i voli della compagnia irlandese sono iniziati il 25 aprile, e quindi il primo mese in cui si poteva apprezzare il dato mensile completo con l’effettivo incremento dei passeggeri era maggio. E Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha appena pubblicato i dati ufficiali del traffico di tutti gli scali riferiti al mese di maggio 2024 con il parziale progressivo dei passeggeri annui. Abbiamo quindi il totale del primo pentamestre dell’anno.

Per quanto riguarda Reggio Calabria e quindi Ryanair i dati sono davvero eccezionali, superiori alle migliori aspettative: il Tito Minniti ha chiuso il mese di maggio con 57.286 passeggeri, in aumento di oltre il 120% rispetto al mese di maggio di un anno fa. E’ l’Aeroporto che cresce di più in assoluto in tutta Italia! Di seguito i dati assoluti e le variazioni percentuali in tutti gli aeroporti calabresi e siciliani:

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Maggio 2024

Catania 1.185.118 ( +16,2% )

( ) Palermo 885.594 ( +14,1% )

( ) Lamezia Terme 237.028 ( -10,3% )

( ) Trapani 117.089 ( -12,8% )

( ) Reggio Calabria 57.286 ( +120,4% )

( ) Crotone 24.839 ( -2,4% )

( ) Comiso 22.079 ( +81,0% )

( ) Lampedusa 14.692 ( -31,2% )

Ancor più significativi i parziali annui: il primo pentamestre del 2024 si chiude per Reggio Calabria con un +56,5%, considerando che l’effetto di Ryanair è legato soltanto all’ultimo mese di questo periodo. E quindi l’incremento nei successivi sette mesi annui sarà ancor più significativo.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi da Gennaio ad Maggio, nel primo pentamestre 2024

Catania 4.501.263 ( +13,2% )

( ) Palermo 3.121.686 ( +11,7% )

( ) Lamezia Terme 909.517 ( -10,9% )

( ) Trapani 326.438 ( -16,9% )

( ) Reggio Calabria 164.725 ( +56,5% )

( ) Crotone 84.250 ( -0,5% )

( ) Comiso 69.992 ( -30,7% )

( ) Lampedusa 52.660 ( -5,8% )

Tanto per rendere l’idea dei dati storici dei passeggeri all’Aeroporto di Reggio Calabria:

