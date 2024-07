Via all’addizionale comunale per i vettori in partenza da Reggio, Lamezia e Crotone. Perché è una buona notizia

StrettoWeb

“La Regione Calabria ci ha comunicato che dall’1 agosto 2024 i vettori che voleranno dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, non pagheranno più la cosiddetta addizionale comunale, che incide per 6,50 euro per ogni passeggero. Un’ottima notizia per l’intero sistema aeroportuale calabrese che sarà così ancora più nelle condizioni di attrarre nuove compagnie aeree, nuove rotte e nuovi investimenti”.

Con questa nota, Sacal annuncia una importantissima e buonissima notizia. L’addizionale comunale rappresentava un ostacolo non indifferente per i vettori, in relazione al costo per passeggero trasportato. Ma la tassa dall’1 agosto non ci sarà più. E’ un ulteriore incentivo per incrementare l’interesse verso nuove compagnie o rotte.

