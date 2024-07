A Taurianova raduno di Fiat 500 per un viaggio tra cultura e passione

StrettoWeb

Si è svolto domenica 7 Luglio la diciassettesima edizione del Raduno delle mitiche Fiat 500 d’epoca, firmato Fiat 500 Club Taurianova con il suo presidente Salvatore Alessi; un club che ormai da molti anni è attivo nel mondo della piccola utilitaria Torinese e che ogni anno porta a Taurianova circa 150 macchine provenienti da ogni parte della Calabria e persino dalla Sicilia!

Il tema di quest’anno era “Leggi, Sogna… e vai” con l’auspicio di far viaggiare gli automobilisti nel sapere, e in modo da unire passione e cultura; infatti ogni presidente di club ha ricevuto, oltre alla premiazione per il gruppo partecipante, anche dei libri di letteratura Latina con traduzione italiana a fronte, in modo da poter scoprire la bellezza dei versi del passato.

Il raduno si è svolto dalle 8:00 in piazza Macrì, che, addobbata a festa, è stata il punto di concentramento di circa 150 vetture, che hanno colorato Taurianova per un giorno e l’hanno fatta tornare nei ruggenti anni 70.

I partecipanti hanno potuto visitare anche la chiesa Maria SS. delle Grazie e la biblioteca comunale, per poi partire per il giro turistico per le vie della città, tra suoni di clacson e rombi di motori, raggiungendo poi il ristorante Medmea a Rosarno, dove gli equipaggi si sono riuniti per il pranzo e le premiazioni.

Una domenica all’insegna dell’allegria e dei valori dell’amicizia, che questo club trasmette da ormai molti anni all’interno del proprio raduno e che porta avanti partecipando ai raduni dei vari club di Calabria e Sicilia, facendo sfrecciare per le strade della nostra terra questa piccola vettura, che nel suo piccolo ha motorizzato l’Italia ed è stata un’ icona di prosperità e ripresa. La storia della Fiat 500 inizia sessantasette anni fa a Torino, da allora ha lasciato un segno indelebile nel settore automobilistico italiano. La Fiat 500 non è una semplice vettura, ma il simbolo del miracolo economico italiano della fine degli anni cinquanta dello scorso secolo. Un’ automobile rivoluzionaria, la prima ad identificarsi come city car, che ha contribuito in modo significativo alla motorizzazione di massa del popolo italiano. La nuova 500 veniva definita dalla Fiat, fiera casa madre, una piccola grande auto. Una vettura pratica, amata dagli italiani non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche perché simbolo di un nuovo e moderno stile di vita. Qual è, quindi, il segreto della popolarità di questo modello storico? La fedeltà a se stesso. In tutti questi anni di storia il modello è sempre rimasto fedele al design e alle sue linee originarie, tenendo al centro di ogni nuova versione il desiderio di praticità, che lo contraddistingue da sempre. “ Il fascino dell’ automobile è questo: sì è eroici e seduti” (Anselmo Bucci).

