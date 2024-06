Zes Unica, rischio o opportunità per lo sviluppo del Meridione?

StrettoWeb

Si è tenuto, nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ordine di Paola un importante convegno sulla ZES Unica, organizzato dall’Unione Giovani Commercialisti di Paola in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola. Durante l’incontro sono stati esaminati le significative opportunità per lo sviluppo del meridione e le sfide correlate al credito d’imposta ZES Unica.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine di Paola, Fernando Caldiero, del Presidente dell’Unione di Paola, Nazareno Di Renzo, della Tesoriere della Fondazione Centro Studi Ungdcec, Michela Sarli, del Consigliere della Giunta Ungdcec, Alfredo Rosario Iannitelli, e del Coordinatore Regionale Ungdcec Calabria, Pietro De Pasquale, hanno preso la parola importanti relatori.

Temi e relatori

Tra questi: Antonio Repaci, Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti e delegato per la finanza agevolata, ha fornito approfondimenti sulla ZES. Giuseppe Seminara, esperto in Crediti d’imposta, ha analizzato gli aspetti tecnici dello strumento ZES, evidenziando sia i punti di forza che le criticità nell’implementazione degli investimenti.

Fabio Siricio, Presidente della Commissione Nazionale Finanza Agevolata Ungdcec, ha offerto indicazioni pratiche sulla compilazione delle domande utilizzando il modello CIR dell’Agenzia delle Entrate. La moderazione è stata egregiamente condotta da Valentina Suriano, Consigliere Ugdcec Paola.

L’assessore Varì sulla ZES Unica in Calabria

Particolarmente interessante è stato l’intervento, in conclusione, dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Rosario Varì, che ha illustrato il lavoro della Regione Calabria sulle Zone Economiche Speciali preesistenti e ha espresso soddisfazione per l’espansione della di quella unica sull’intero territorio.

Ha sottolineato l’efficienza dello sportello unico che semplifica le procedure di autorizzazione per le imprese, evidenziando il successo ottenuto in Calabria nell’ultimo anno di piena operatività della Zes In chiusura, l’assessore Varì si è soffermato anche sui dettagli sul Fondo Competitività Imprese, discutendo sia gli aspetti tecnici che quelli politici con chiarezza.

Le proposte per un piano ZES che funzioni

Il Consigliere Regionale Mannarino, dopo i suoi saluti, si è resa disponibile ad accogliere proposte dalle opportunità individuate dall’UGDCEC Paola per l’Alto Tirreno Cosentino, da presentare successivamente in Consiglio Regionale.

Ha enfatizzato, inoltre, l’importanza di una stretta collaborazione con le realtà locali per sviluppare iniziative concrete a favore della crescita economica del territorio, evidenziando il suo impegno costante nel miglioramento delle condizioni socio-economiche dell’area.

Il Presidente Caldiero ha manifestato profonda soddisfazione per l’elevato livello formativo dell’evento, sottolineando l’importanza della giornata per tutti i partecipanti. Lo stesso ha sottolineato come le discussioni e gli interventi abbiano offerto non solo opportunità di apprendimento avanzato, ma anche spunti strategici per l’applicazione pratica delle Zone Economiche Speciali, contribuendo così a potenziare le competenze dei commercialisti e a promuovere lo sviluppo economico del Sud d’Italia.

Il Presidente Di Renzo ha espresso sentiti ringraziamenti a tutti i presenti per il loro prezioso contributo, evidenziando la soddisfazione per l‘ottimo equilibrio tra le dimensioni politica e tecnica dell’evento. Ha riconosciuto l’importanza cruciale di tale equilibrio nel fronteggiare efficacemente le sfide non solo economiche della regione.

Ha inoltre espresso sincera gratitudine al ConsiglierE Regionale Mannarino per il suo costante impegno a favore del territorio, sottolineando l’importanza di collaborazioni continue per promuovere iniziative di tale rilievo.

La giornata ha visto una notevole partecipazione di colleghi, confermando il forte apprezzamento per l’offerta formativa presentata, la quale ha suscitato interesse e stimolato dibattiti costruttivi. Ciò evidenzia l’attenzione dell’Ordine verso l’aggiornamento professionale e l’approfondimento dei temi di interesse generale, come quelli trattati durante l’incontro.

