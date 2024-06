Zelensky: “la Francia ci aiuta, confido in Macron”

La Francia è un Paese “che ci aiuta in tempi difficili”, ma “non abbiamo il potere di stabilizzare la situazione interna di ogni Paese. Il presidente Emmanuel Macron mi ha detto che gli aiuti” militari che Parigi invia all’Ucraina “non si ridurranno. Credo a Macron, ho fiducia in lui”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo ad una domanda su un eventuale successo alle elezioni legislative anticipate in Francia del Rassemblement National, al termine del summit sulla pace tenutosi al Buergenstock, un resort di lusso nel Canton Nidvaldo, nella Svizzera Centrale, non lontano da Lucerna, sita in un altro cantone della Confederazione.