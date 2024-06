Yarn Bombing e nuovi sentieri: doppio appuntamento a San Roberto

StrettoWeb

L’estate sanrobertese si avvicina con un doppio appuntamento in questa settimana. Domani, mercoledì 12, a partire dalle 17, l’associazione “Il Nido dei Nonni” esibirà le installazioni di Yarn Bombing realizzate dalle proprie socie a conclusione di un laboratorio di lavoro a maglia portato avanti per mesi. Per l’occasione sarà realizzata una particolare copertina per i bambini del reparto di neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano, la quale sarà consegnata all’associazione “Cuore di Maglia” di Reggio Calabria.

Domenica mattina sarà invece il turno dell’associazione “Aspromonte Trails”, la quale inaugurerà il percorso multisportivo denominato “Sentiero del Mulino De Salvo, di Calomona e Grazia”. Entrambi gli eventi hanno come punto di incontro iniziale il Parco al viale delle Mimose e si svolgeranno sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Roberto. Per info e prenotazioni si invita a prendere visione sui canali istituzionali e social del Comune e delle rispettive associazioni organizzatrici.

