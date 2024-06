VolleyBall World Beach Pro Tour, a Messina le prime partite in notturna: al via i quarti di finale

StrettoWeb

Scivolano via le prime due giornate di gara della tappa messinese del Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, manifestazione internazionale di beach volley realizzata dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World ed affidata al promoter locale Team Volley Messina, che lo realizzerà di concerto con il Comune di Messina in qualità di co-organizzatore, Mediterranea Eventi, Triptop, il Comitato Regionale Sicilia della FIPAV ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina.

I tabellino maschili e femminili

Sulla sabbia della grande Beach Arena di Piazza Duomo, le 56 coppie in gara sono in fase di ultimazione delle tornate di qualificazione, offrendo uno spettacolo eccezionale al tantissimo pubblico presente, accorso in gran numero anche per assistere alla prima affascinante manche di partite giocate in notturna (domani sera si replica, ndr) che hanno definito parte del tabellone dei quarti di finale femminile, che vedono come testa di serie la coppia Orsi Toth R. / Bianchi, in campo alle 16.10, mentre alle 17.00 tocca alla seconda coppia Azzurra ancora in gara composta da Bianchin / Scampoli. Per completare la schedulazione dei quarti femminili bisognerà attendere le partite in programma dalle 12.30, con la partita tra Evans/Keefe (Inghilterra, teste di serie n. 15) e Bentele/Bossart (Svizzera, teste di serie n. 13) sul campo 2. Contemporaneamente, sul campo centrale, si incontreranno Fleming/Milutinovic (Australia, teste di serie n. 6) e Grüne/Christ (Germania, teste di serie n. 9). Alle 13:20, sempre sul campo centrale, Kozuch/Schneider (Germania, teste di serie n. 2) affronteranno Slukova/Zolnercikova (Repubblica Ceca, teste di serie n. 8). Sul campo 2, Uhl/Schürholz (Germania, teste di serie n. 11) giocheranno contro Neuschaeferova/Svozilova (Repubblica Ceca, teste di serie n. 4).

Ancora da definire, invece, il tabellone maschile, con le prime gare in programma già dalle 08.30 di questa mattina. Tante le coppie italiane ancora in gara: Benzi/Bonifazi, Krumins/Caminati, Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletto, Marchetto/Windisch, Alfieri/Andreatta T. e Dal Corso/Viscovich.

Weekend con le fasi finali

Tutto ancora apertissimo, quindi, e spettacolo garantito anche in questa terza giornata di gare che, inoltre, vedrà concludere i quarti di finale in serata, con le partite che termineranno intorno alle ore 22.00 e, come nella serata di ieri, regaleranno uno spettacolo affascinante all’ombra della Cattedrale.

Domani, domenica 23 giugno, in programma semifinali di mattina e le attesissime finalissime nel pomeriggio; a seguire la cerimonia di premiazione (intorno alle 17.00), alla presenza delle massime autorità cittadine e dei partner della manifestazione.

I partner

Questi i partner, pubblici e privati, che hanno sostenuto la manifestazione: i main partner Villa Salus, EMS e Lasserix Pro, le partecipate del Comune di Messina (Messinaservizi Bene Comune, Messina Social City, Amam ed Atm), Croce Rossa – Sezione di Messina, Vigili del Fuoco, il Comando della Brigata Meccanizzata Aosta, Giussani Group, Mooveit, Perigolosi, Non Solo Sport e Despar, Italcar, Sciotto Automobili, Succhi Simone Gatto, Gi.Motors Gruppo Giannetto, GM Moto Musicò, Royal Palace Hotel, Gruppo Caronte e Tourist, Il Siciliano, Ieeng Solution, La Buona Forchetta, Weplus, Sogesa e Facile Ripara, Almadigit, Smartme, Antonio Bottari – Agente di Zona, Tricenter, Bisazza Gangi, Gruppol Lem, Conbit, Magnolia, Pistì, Tecnocassa, Tecnorete, Kiron, ESN Messina, Eureka e Siracusano Assicurazioni.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sugli account social dei promoter locali: Team Volley Messina, Mediterranea Eventi e Triptop.

