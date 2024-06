Villa San Giovanni: grande successo per la II edizione della fiera di degustazione “Banchi d’assaggio”

StrettoWeb

Si è svolta ieri sera fa presso i locali dell’Istituto alberghiero G Trecroci di Villa San Giovanni, la seconda edizione della fiera di degustazione “Banchi d’assaggio” voluta fortemente dalla dirigente scolastica prof.ssa Enza Loiero e realizzata con la collaborazione di docenti, personale tecnico e ATA, e degli studenti dell’Istituto.

Per bissare il risultato dello scorso anno, sono state messe in campo nuove energie da parte di tutto il personale scolastico che si è adoperato per la buona riuscita dell’evento.

In questa edizione, il progetto “Banchi d’assaggio” ha realizzato un ampliamento della rete di aziende calabresi del settore enogastronomico disponibili alla collaborazione; questo ha fatto sì che nuovi prodotti agroalimentari siano stati messi a disposizione della scuola, per una loro valorizzazione nell’ambito dei laboratori didattici di cucina e di sala. E’ stata curata anche la fase di promozione e divulgazione dei risultati, attraverso la realizzazione di un blog per dare una maggiore visibilità alle imprese aderenti con i link di collegamento.

E’ stata presentata in questo modo, una panoramica di ricette, molte legate alla tradizione gastronomica regionale, con tutti i prodotti forniti dalle aziende, compresi i vini con i quali sono stati eseguiti gli abbinamenti più consoni con i cibi.

Dunque, un’occasione importante per le aziende per promuovere i propri prodotti, ma anche per la scuola, che va ad implementare così la formazione degli studenti, nell’ambito di una programmazione per competenze interamente immersa nella realtà produttiva di eccellenza della Calabria, svolta anche attraverso visite guidate presso alcune realtà produttive aderenti all’iniziativa.

E con l’occasione sono stati coinvolti in prima persona soprattutto gli studenti del corso serale, nella presentazione delle caratteristiche e peculiarità di alcuni prodotti, attraverso schede tecniche, in particolar modo riferite ai vini.

A dare ulteriore lustro all’evento, è stata la partecipazione delle associazioni di categoria quali Conpait Pasticceri d’Italia, Fisar( Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori), APCR(ass. provinciale cuochi reggini), APAR (ass. pasticceri artigiani reggini), ABI (ass. barman italiani), nonché la presenza di Donato Guarino, in qualità di ambasciatore della cucina tradizionale calabrese e italiana nel mondo.

I presupposti erano validissimi affinché l’evento fosse un successo; l’affluenza dei visitatori è stata un ulteriore segnale che il territorio, data la forte vocazione turistica, nutre grandi aspettative nei confronti dell’istituto alberghiero in termini di professionalità e qualità dei servizi. L’aver creato la giusta sinergia con il tessuto produttivo regionale è certamente un ottimo punto di partenza.

